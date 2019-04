FLAMMERSFELD – „Flammersfeld hat Zukunft“ Freie Wählergruppe lädt zum Gespräch

Veröffentlicht am 30. April 2019 von wwa

FLAMMERSFELD – Flammersfeld hat Zukunft – Die Freie Wählergruppe Flammersfeld lädt alle Bürgerinnen und Bürger am Sonntag, 19. Mai zum gemeinsamen Gespräch ein. Am Minigolfplatz können sie in der Zeit von 11:00 bis 16:00 Uhr gesellig beieinandersitzen. Im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen stellt sich die Freie Wählergruppe den Fragen, die am Herzen liegen und die Zukunft von Flammersfeld betreffen. Fragen zur Kommunalwahl? Auch dieses Mal kann wieder kumuliert und panaschiert werden. Die Bewerber für den Ortsgemeinderat sind an einem blauen Button „Wir für Flammersfeld“ zu erkennen. Die Freie Wählergruppe hat ein offenes Ohr für die Einwohnerinnen und Einwohner von Flammersfeld. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. (hk)