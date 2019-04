Veröffentlicht am 20. April 2019 von wwa

KATZWINKEL – PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs – Am Samstagmorgen, 20. April, 2019, gegen 03:45 Uhr wurde der Polizei Betzdorf ein PKW gemeldet, der auf der Kreisstraße 106 zwischen Wallmenroth und Katzwinkel in einem Graben stehen würde. Die Beamten stellten in dem Fahrzeug einen deutlich alkoholisierten 20jährigen Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Quelle: Polizei