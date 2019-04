HEIMBORN – 1. Westerwood Open-Air-Festival in der Kroppacher Schweiz / Heimborn von Mittwoch, 29. Mai bis Sonntag, 2. Juni 2019

Veröffentlicht am 18. April 2019 von wwa

HEIMBORN – Über Grenzen – Das legendärste Festival aller Zeiten feiert 2019 großes Jubiläum – 1. Westerwood Open-Air-Festival in der Kroppacher Schweiz / Heimborn von Mittwoch, 29. Mai bis Sonntag, 2. Juni 2019 – Nach 13 Jahren Open-Air-Abstinenz geht das Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller in einem verbandsgemeinde- und kreisübergreifenden Open-Air nach Nassau, genau genommen nach Heimborn unmittelbar an der Nister in der Kroppacher Schweiz.

Das 50jährige Jubiläum von Woodstock nehmen wir zum Anlass, fünf Tage lang fast 100 Musiker auf großer Bühne zu begrüßen. Gemeinsam mit Beate Macht, von der Hachenburger Kulturzeit, Fred Jüngerich, Verbandsbürgermeister Altenkirchen, und Peter Klöcker, Verbandsbürgermeister Hachenburg, freut sich das Kulturbüro Haus Felsenkeller auf sonnige Tage im Zeichen von Woodstock.

Harmonie, Frieden und Gemeinschaft: Mitten im Grünen an der Nister in einer herrlichen Landschaft des Westerwaldes lebt für fünf Tage die einzigartige Woodstock – Atmosphäre wieder auf. „Über Grenzen“ heißt: Die Felsenkeller Kultur als Veranstalter hat sich mit der Hachenburger KulturZeit und den Verbandsgemeinden Altenkirchen und Hachenburg zusammengetan, um ein kreisübergreifendes Kulturprojekt zu präsentieren…

Mittwoch, 29. Mai OPEN-AIR-KINO – PLATOON –

Regisseur und Autor Oliver Stone inszenierte – nach autobiographischen Erfahrungen – einen um schonungslose Realistik bemühten Antikriegsfilm, der das amerikanische ´Vietnam – Trauma´ erstmals in dieser Direktheit behandelt. Trotz teilweise überladener Symbolik vollbrachte Stone mit seiner schonungslosen Collage das Kunststück, die unter den Soldaten allgegenwärtige Todesangst für den Zuschauer sichtbar zu machen. Altersfreigabe FSK: 16. Einlass: 18:00 Uhr; Beginn bei Einbruch der Dunkelheit.

Donnerstag, 30. Mai ab 10:00 Uhr Open-(Air) Day (Vatertag), Traditionelles Grillfest der Feuerwehr Heimborn. Musikalische Eröffnung des Festivals um 12:00 Uhr durch das Blasorchester Mehrbachtal.

Ab dem späten Nachmittag Musikprogramm: BALOO’S KITCHEN vereint nicht nur Jahrzehnte an Bühnenerfahrung. Es geht um Freude und Vergnügen an der Sache und inniges Herzblut für alle, die etwas mehr wollen als Mainstream – Cover.

Natural Born GrillaZ – das heißt richtig geiles Barbecue der musikalischen Art, bei dem die neun Musiker aus dem Westerwald neben Rock, Ska und Metal auch ganz klassische Hausmannskost servieren und mit ihrer feurig-scharfen Performance auch das letzte Würstchen grillen.

MOBY DICK steht für geballte Ladung Rock’n Roll der letzten 50 Jahre. Captain Ahab und seine Crew nehmen die Zuhörer mit auf eine ganz besondere Zeitreise. In der Hauptsache werden die Helden der 70er Jahre gespielt, wie Led Zeppelin, ZZ Top und viele andere. In klassischer Drei-Mann-Besetzung spielen sie auf.

PICKPOCKETS kreieren auf ihren Streifzügen eine Trickkiste gefüllt mit einem energetischen PsychoArtRock Mix. So kochen sie die Ursuppe ihrer kosmischen Musik.

Freitag, 31. Mai, um 20:00 Uhr Mungo Jerry Blues Band – Ray Dorset. In erster Linie steht Mungo Jerry für handgemachte Musik, die geschickt Elemente aus Pop, Rock und Blues mit Skiffle und Country verbindet. Die eingängig, aber nicht oberflächlich konzipierten Songs erhalten insbesondere aufgrund von Dorsets Stimme und seinem Mundharmonikaspiel den unverwechselbare Mungo Jerry-Sound. Der Song, der am häufigsten mit Mungo Jerry in Verbindung gebracht wird, ist der weltweite Hit In The Summertime – einer der meist gespielten Songs aller Zeiten, mit mittlerweile mehr als 30 Millionen Verkäufen.

„Sugar Daddies“ – Blues-Rock – Vier Westerwälder Urgesteine und ein charmanter Straßburger für die tiefen Töne – das sind die „Sugar Daddies“! Seit früher Jugend spielen sie immer wieder gemeinsam, standen mit vielen Bands auf der Bühne und sammelten dabei beträchtlich Liveerfahrung. Nun haben sie sich für ihr „Herzensprojekt“ formiert: den Blues-Rock!

Samstag, 01. Juni, um 20:00 Uhr – WOODSTOCK THE STORY – Das Rockmusical – The 50th Anniversary Tour. 50 Jahre Woodstock: Das legendärste Festival aller Zeiten feiert 2019 großes Jubiläum. Heute, ein halbes Jahrhundert später, lädt „WOODSTOCK THE STORY – DAS ROCKMUSICAL“ alle Blumenkinder auf ihrer Deutschlandtournee dazu ein, den Geist des unsterblichen Sommers 1969 noch einmal live zu erleben. In einer mitreißenden Show wird das Lebensgefühl einer ganzen Generation aus drei Tagen Love, Peace & Musik auf die Bühne katapultiert. Theaterszenen, kombiniert mit Videoprojektionen, im Wechsel mit einer leidenschaftlichen Live-Band – großartige Musik und echte Flower-Power-Feeling – gut drei Stunden mit den besten Songs der besten Bands des legendären Festivals: Woodstock the Story verwandelt Heimborn in das berühmte Open Air-Gelände in den Catskill Mountains und haucht der Musik u.a. von The Who, Santana, Melanie, Joe Cocker, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Sly & The Family Stone, Jefferson Airplane, Crosby Stills & Nash und Creedence Clearwater Revival neues Leben ein.

Sonntag, 02. Juni, ab 14:30 Uhr – THE MAGIC OF SANTANA – Eine beeindruckende Santana-Show und eine energiegeladene Reise durch die Hits des lateinamerikanischen Gitarristen, das sind The Magic of Santana. Zusammen mit dem Originalsänger Alex Ligertwood bieten die Hamburger Musiker ein unvergessliches Erlebnis. Stimmgewaltig mit tanzbaren Rhythmen und einem Gitarrenton, der unter die Haut geht, übertreffen sie sogar das Original.

Alles begann mit einer gemeinsamen Vision – jener Vision, den musikalischen Spirit, mit dem Carlos Santana seit Woodstock das Publikum in seinen Bann zieht, weiterzugeben. Er ist einer der wenigen Musiker, die über fünf Jahrzehnte aktuelle Hits zu verzeichnen haben. Seine Musik ist genreübergreifend mit Elementen aus dem Rock, Blues, Jazz, Funk, lateinamerikanischen Rhythmen und anderen Einflüssen.

Marion La Marché & the „Buried alive Blues Band“ – Janis, peace of my heart – Eine Hommage an die Rocklegende Janis Joplin. Die meisten verbinden Janis Joplin mit “Mercedes Benz” oder “ Me and Bobby McGee”. Die wirklichen Perlen dieser überwältigenden Sängerin sind leider weitgehend in Vergessenheit geraten: „Cry Baby“, „ Ball & Chain“ oder der „Kozmic Blues“ werden nicht nur die Herzen eingefleischter Joplin – Fans höher schlagen lassen.

PURPLE-X – Jimi Hendrix Tribute – Kein anderes Ereignis verkörpert die Hippi – Ära der Sechziger so sehr wie das legendäre Woodstock Festival. Ein Moment ragte bei diesem dreitägigen Festival ganz besonders heraus: Mit Effektpedalen, Rückkopplungen und Vibratohebel imitierte Jimi Hendrix Bombeneinschläge, das Rattern von Maschinengewehren und durch die Luft fliegende Raketen und machte so aus der amerikanischen Nationalhymne mehr als ein Kunstwerk. Damit wurde Hendrix endgültig zur Legende. Die Tribute-Band PURPLE – X bringt den authentischen Sound des Gitarren – Genies zurück auf die Bühne. PURPLE – X ist die Hendrix -Tribute – Band in Deutschland. Diese Musik hat bis heute nichts von ihrer Magie verloren.

Heinz Ratz mit Strom u. Wasser – Ska-Punk-Polka-Randfiguren-Walzer-Rock – Seit Jahren das Extremste, was man unter der Bezeichnung „Liedermacher“ finden kann, ziehen die Damen und Herren von Strom & Wasser nicht nur durch ihre brilliante Musik, ihren hohen Gute-Laune-Faktor und der wilden Mischung aus Politik, Party und anspruchsvollen Texten das Konzertpublikum in ihren Bann – auch ihre politischen Aktionen sind spektakulär.

Kunstfehler – „Der Hippie in mir will euch lieben, doch wir sind zu verschieden“ heißt es da auf dem Debütalbum der zwei Koblenzer, die sich den schmeichelhaften Namen Kunstfehler geben. Und das beschreibt das Ganze doch recht gut. Friedfertig sind sie, und doch wütend auf die Welt. Ein Drahtseilakt zwischen Liebe und Hass. Eine gespaltene Persönlichkeit mit zwei Köpfen, einem Tasteninstrument, einer mobilen Rechenmaschine, einer elektronischen Gitarre, einem Bass hier und da und einem Hauch von Schizophrenie. Und Lippen aus Sprechgesang. Ein bisschen Reggae ist auch dabei.

Flower-Power-Frühstücksbuffet von Hotel Malepartus in Heimborn am Donnerstag, 30. Mai und Sonntag, 2. Juni ab 09:00 Uhr. Kosten 13 Euro/Ticketkauf erforderlich. Tickets und nähere Informationen zu Wochenendtickets und der Möglichkeit während des Festivals auf dem Gelände zu Zelten etc., finden sich unter www.kultur-felsenkeller.de oder Telefon: 02681 7118