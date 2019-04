Veröffentlicht am 20. April 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Präsentationskurs mit PowerPoint beginnt in Kürze – Crashkurs und zertifizierter Kurs bieten Einblick und Einstieg – Am Dienstag, 2. Mai beginnt der EDV-Kurs „Präsentation mit PowerPoint“ der Kreisvolkshochschule Altenkirchen zum Europäischen Computerpass Xpert in Altenkirchen.

Das Lehrgangssystem Xpert vermittelt umfangreiche Kenntnisse und praktische Fertigkeiten mit gängigen PC-Programmen. Jedes Modul kann mit einer europaweit einheitlichen Prüfung abgeschlossen werden. Die Teilnahme an den Modulen und an den Abschlussprüfungen hat als Nachweis einer einschlägigen Fortbildung im Bereich der EDV inzwischen europaweit einen hohen Stellenwert auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt.

Der zertifizierte PowerPoint Kurs findet von 18:00 bis 21:15 Uhr statt und umfasst sechs Termine. Er vereint die Aspekte der Erstellung und Gestaltung einer Präsentation, ihrer Ausgabe (Bildschirm, Drucker oder Internet) und ihrer Vorführung. Die Kursgebühr beträgt 115 Euro. Je nach individuellen Voraussetzungen kann hierbei eine staatliche Förderung durch die Bildungsprämie gewährt werden.

Für Interessierte, die einen Einstieg in das Präsentationsprogramm wagen möchten, findet am Samstag, 11. Mai von 08:00 bis 15:00 Uhr ein Crashkurs statt. Die Teilnehmergebühr beträgt 35 Euro.

Anmeldungen und weitere Informationen zur Bildungsprämie und zu den Xpertkursen sind bei Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon 0 26 81/ 81- 22 12 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de erhältlich.