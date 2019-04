Veröffentlicht am 20. April 2019 von wwa

MAINZ – „Nachhaltig isst besser“ – Michael Wäschenbach MdL wirbt für den diesjährigen Umweltpreis Rheinland-Pfalz – Unter dem Motto „Nachhaltig isst besser“ wird auch in diesem Jahr der Umweltpreis des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten in Rheinland-Pfalz vergeben. Gesucht werden nachhaltige, innovative, umweltschonende und klimaschützende Projekte, die sich für eine nachhaltige Ernährung einsetzen. Eine Bewerbung ist in vielen Ausgestaltungen möglich: Egal ob als Verein, Einzelperson, Initiative, Kommune, Firma, Institution oder Verband. Der seit 1991 bestehende Umweltpreis ist mit einem Preisgeld in Höhe von 9.000 Euro dotiert und wird in gleichen Teilen unter den drei besten Bewerbungen aufgeteilt. Michael Wäschenbach: „Wir müssen den Blick auf eine nachhaltige Ernährung richten, bei der es viele Facetten zu beachten gibt: Angefangen bei einer tier- und umweltgerechten Lebensmittelproduktion, über die Reduzierung von Verpackungsabfällen bis hin zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung. Informieren und bewerben Sie sich bis zum 18. Mai 2019, denn innovative und kreative Ideen bringen unsere Region unsere Gesellschaft weiter!“