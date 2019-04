Veröffentlicht am 18. April 2019 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall in Kirchen – 15jähriger verletzt – Ein 15jähriger wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, 17. April, in Kirchen verletzt. Er hatte mit einem Fahrrad die abschüssige Lindenstraße aus Richtung Herkersdorf kommend befahren. In Höhe der Sparkasse übersah er den Pkw eines 51jährigen, der nach links abbiegen wollte und verkehrsbedingt angehalten hatte. Der Fahrradfahrer fuhr auf den stehenden Pkw auf und kam zu Fall. Der 15jährige wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden.