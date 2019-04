Veröffentlicht am 19. April 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – 70 Kinder beim Streichertag der Kreismusikschule – Was für ein Meer an Klängen: zum Abschluss des großen Streichertags der Kreismusikschule war die Aula des Freiherr-vom Stein Gymnasiums gut gefüllt. – Mehr als 70 Geiger, Bratschisten, Cellisten und Kontrabassisten spielten unter Leitung von Ilka Tenne-Mathow und Cornelia Hilberath und stellten eindrucksvoll unter Beweis, dass auch die Streichinstrumente nach wie vor sehr gefragt sind.

Das Konzert war zugleich Höhepunkt und Abschluss des Streichertags. Dieser holte alle Schülerinnen und Schüler zusammen, die an der Kreismusikschule ein Streichinstrument lernen. Erstmals waren auch Kinder der Streicherklasse des Freiherr-vom- Stein Gymnasiums dabei, die von der Kreismusikschule mit Unterricht unterstützt wird.

Den ganzen Tag über hatten die Kinder und Jugendlichen in Kleingruppen geprobt und ihr Können am Instrument weiterentwickelt. In Altersgruppen und nach jeweiligem Kenntnisstand getrennt, wurden moderne und klassische Literatur einstudiert: die Sea Suite (von Blackwell), La Finta (Mozart) und das bekannte „All about that bass“ von Meghan Trainor.

Spannend war es für die Kinder und Jugendlichen einmal die anderen Lehrkräfte und Mitschüler aus allen Ecken des Kreises Altenkirchen kennenzulernen. Die Jüngsten im Alter von sechs Jahren, gerade erst ein halbes Jahr im Unterricht, spielten mit den „Großen“, die vielleicht schon zehn Jahre dabei sind und auch Ehemaligen gemeinsam. Für alle war das ein Erlebnis und Motivationsschub.

Gut organisiert und geleitet wurde der Streichertag von den Fachbereichsbetreuerinnen Ilka Tenne-Mathow und Cornelia Hilberath, unterstützt von den Lehrkräften Sigrid Geldsetzer, Sigrid Kasparian und Ernst Wagner.

Zum Abschlusskonzert kamen zahlreiche Familien und Freunde und der große Zuspruch wie „Das war aber schön, mal den Gesamtklang zu hören“ und „Sehr beeindruckend“ bestätigten, dass das Konzept aufging. Alle Mitwirkenden erlebten so wieder einmal: Musikschulunterricht ist mehr als „nur“ Unterricht.

Wer Interesse am Unterricht der Kreismusikschule hat, kann sich jederzeit informieren, anmelden oder auch im Unterricht hospitieren: das Musikschulbüro hilft unter Telefon 0 26 81/ 81- 22 83 oder musikschule@kreis-ak.de gerne weiter.

Foto: Der große Streichertag der Kreismusikschule führte mehr als 70 Geiger, Bratschisten, Cellisten und Kontrabassisten zusammen.