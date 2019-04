Veröffentlicht am 17. April 2019 von wwa

FLAMMERSFELD – Minigolfanlage in Flammersfeld lädt zu einem netten und dabei sportlichen Ausflug für die ganze Familie ein – In Flammersfeld gibt es nunmehr seit 54 Jahren eine Minigolfanlage, die zu einem netten und zugleich sportlichen Ausflug, sei es mit der Familie, als Pärchenspaß oder in der Gruppe, einlädt. Ortsbürgermeisterin Hella Becker und der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Flammersfeld, Rolf Schmidt-Markoski, gratulierten jetzt den Pächter der Anlage, Hans-Gerd Dewitz, zur Saison-Eröffnung.

„Die unter einem alten Eichen-Baumbestand am Ortsrand von Flammersfeld in Richtung Ahlbach sehr schön gelegene und gepflegte Minigolfanlage der Ortsgemeinde Flammersfeld ist eine wichtige Freizeiteinrichtung in der Verbandsgemeinde Flammersfeld für unsere Bewohner und Besucher“, erklärte Beigeordneter Rolf Schmidt-Markoski während der Besichtigung der Anlage. Auch Ortsbürgermeisterin Hella Becker ist stolz auf den Minigolfplatz und dankte Hans-Gerd Dewitz für seinen unermüdlichen Einsatz. Der umfangreiche „Frühjahrsputz“ ist abgeschlossen und die 18 Bahnen erstrahlen im neuen Farbenglanz. Die Bahnen erhielten neue Edelstahlbanden und die Platten rund um die Bahnen wurden ebenfalls neu verlegt. Geplant sind noch ein barrierefreier Zugang und eine Beleuchtung der Anlage. Auch der schmucke Biergarten lädt zu einem Besuch ein.

Wie Hans-Gerd Dewitz informierte, kommen auch junge Leute auf die Anlage, denn Minigolfen macht einfach Spaß.

In dem Minigolfplatz sieht Dewitz mehr als nur ein Spielfeld. Mit Sitzgruppen unter den großen Bäumen, die für Biergartenatmosphäre sorgen, bietet er seiner Meinung nach, einen idyllischen Erholungsraum. Ganz gleich, ob Minigolfspieler, Wanderer, die entlang des Westerwaldsteiges eine Rastmöglichkeit suchen oder Radfahrer, die einen Stopp einlegen wollen – „Jeder ist herzlich willkommen“, sagte Dewitz. So bietet er beispielsweise eine kleine Auswahl an Speisen, und bei schönem Wetter feuert er gerne den Grill für seine Besucher an.

Blick zurück:

1965 hielt Minigolfen auch in Flammersfeld Einzug: Der aus Duisburg stammende Hubert Douvern eröffnete zusammen mit seiner Frau den Minigolfplatz im Ort. Hubert Douvern erwarb die aus 18 Bahnen bestehende Anlage seinerzeit von der Gemeinde Unkel. Sie befindet sich unverändert auf dem gemeindeeigenen Grundstück in der Ahlbacher Straße. 1979 gab Douvern seine Tätigkeit auf und schenkte die gesamte Anlage der Ortsgemeinde Flammersfeld. Seit damals gab es mehrere Pächter, die die Anlage betrieben. In guter Erinnerung sind noch Friedel Jäckle und seine Frau Ida. Nach weiteren Pächtern übernahm schließlich Hans-Gerd Dewitz die beliebte Freizeitanlage und machte sie wieder attraktiv.

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag ab 15:00 Uhr, samstags ab 14:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 11:00 Uhr. Montag und Dienstag ist Ruhetag.

Veranstaltungen:

April Tanz in den Mai, 12. Mai Frühschoppen mit Musik, 30. Mai Vatertag – Nix wie Kölsch und 16. Juni Frühschoppen mit „G2“ Gitarrenduo.

Fotos: VGV FlammersfeldFoto: Minigolfen ist ein schöner Freizeitspaß für alle Generationen.