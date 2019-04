Veröffentlicht am 17. April 2019 von wwa

OBERERBACH – „Der Kleine Prinz“ in Obererbach zu Besuch – Das Dorftreff-Team in Obererbach will mit seinen Aktivitäten das Miteinander im Dorf fördern. In diesem Rahmen hat das Dorftreff-Team Obererbach mit Petra Schuff und ihrem Figurentheater auch ein Theaterstück präsentiert. „Der Kleine Prinz“ war in Obererbach zu Besuch. Das Bürgerhaus wurde für den hohen Besuch festlich gerichtet und um die Wartezeit zu versüßen gab es außerdem eine Auswahl leckerer Kuchen.

Mit ihrem Figurentheater und der liebevoll gestalteten Bühne gelang es Petra Schuff das Bürgerhaus in einen fernen, märchenhaften Planeten zu verwandeln, der schnell Kinder und Erwachsene in seinen Bann zog. Die Abendteuer und Erfahrungen, die der kleine Prinz auf seinen Reisen machte, wurden durch fantasievolle Figuren, Lichteffekte, Ton und Sprache sehr eindrucksvoll untermalt und zogen schnell alle Besucher in ihren Bann.

Petra Schuff hat mit ihrem Figurentheater bei den Kindern den einen oder anderen kleinen Prinzen erweckt und alle erinnert, öfter mal mit dem Herzen zu sehen. Fotos: R. Wachow