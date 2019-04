Veröffentlicht am 17. April 2019 von wwa

KOBLENZ – Physik-Leistungskurs des Hilda-Gymnasiums besuchte Hochschule Koblenz – Mit großem Interesse hat der Physik-Leistungskurs der 12. Klasse des Koblenzer Hilda-Gymnasiums den RheinMoselCampus der Hochschule Koblenz besucht und dort einen umfangreichen Einblick in den Studienalltag bekommen, insbesondere in die beiden dort angesiedelten technischen Fachbereiche Ingenieurwesen sowie bauen-kunst-werkstoffe.

Begleitet von ihrer Lehrerin Christina Lück nahmen die 20 Schülerinnen und Schüler an der regulären Vorlesung „Mathe 1“ von Prof. Dr. Mark Ross teil. Anschließend führte Carolin Jeske, Studentin des Wasser- und Infrastrukturmanagements, die Gäste über den Campus, was für große Begeisterung sorgte. Am Nachmittag konnten die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten Labore für Maschinenbau sowie für Bauingenieurwesen erkunden und an einigen Versuchen teilnehmen.

„Meine Schülerinnen und Schüler und ich haben einen sehr vielseitigen und authentischen Eindruck gewinnen können, es hat allen sehr gut gefallen“, betonte Kursleiterin Christina Lück, „dabei war die Laborführung Maschinenbau mein persönliches Highlight.“

Für Studieninteressierte veranstaltet die Hochschule Koblenz regelmäßig Tage der offenen Tür. So finden am 17. Mai ein OpenDay am WesterWaldCampus Höhr-Grenzhausen, am 14. Juni RAC&Du am RheinAhrCampus Remagen sowie am 15. November die MINT-Messe am RheinMoselCampus Koblenz statt. Hochschulluft schnuppern lässt sich auch an den vielseitigen Ferienangeboten am Campus. Weitere Infos sind im Internet unter www.hs-koblenz.de/ferienangebote abrufbar.