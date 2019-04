Veröffentlicht am 17. April 2019 von wwa

DERMBACH – Neues Führungsteam in Dermbach – Simon Schupp wird stellvertretender Wehrführer – Seit dem 15. April gibt es ein neues Gesicht im Führungsteam der Löschgruppe Dermbach der Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf. Simon Schupp wurde durch die aktiven Mitglieder zum neuen stellv. Wehrführer gewählt.

Zu den ersten Gratulanten zählten neben den Kameradinnen und Kameraden der Löschgruppe auch VG-Bürgermeister Wolfgang Schneider, Wehrleiter Matthias Theis sowie sein Stellvertreter Heiko Lichtenthäler.

Simon Schupp gehört der örtlichen Feuerwehr bereits seit Beginn seiner Jugendfeuerwehrzeit an. Der frisch Gewählte wurde im Anschluss an die Wahlversammlung durch Bürgermeister Schneider in sein Amt bestellt. Darüber hinaus wurde er auch noch zum Feuerwehrmann befördert. Schupp dankte der Mannschaft für das in ihn gesetzte Vertrauen und freut sich auf seine zukünftige Aufgabe in der Wehr.