Veröffentlicht am 20. April 2019 von wwa

LINZ – Frühlingsfest in der Senioren-Residenz Sankt Antonius – Flotte Tanzeinlagen in der Senioren-Residenz Linz Sankt Antonius – Laut gesungene klassische Volks- und Frühlingslieder hörten an einem Nachmittag im April diejenigen, die an der historischen Kapelle der Senioren-Residenz Sankt Antonius in Linz vorbeikamen. Dort fand an diesem Nachmittag das alljährliche Frühlingsfest statt, dessen Einladung auch diesmal wieder viele Bewohner und deren Angehörige, Mieter sowie Gäste der Tagespflege gefolgt sind.

Bei leckerer Erdbeertorte und einer selbstgemachten süßlich-frischen Maibowle schunkelten, sangen und lachten die Besucher der Feier herzlich. Die extra aufgebaute Tanzfläche wurde von den Mitarbeitern des Betreuungsdienstes genutzt, um zusammen mit den Bewohnern das allseits bekannte Tanzbein oder den Rollstuhl zu schwingen. Die von Herrn Loeb gespielten und gesungenen Lieder gaben dazu genau den richtigen Schwung.