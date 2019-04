Veröffentlicht am 19. April 2019 von wwa

NEUWIED – 25 Jahre Austausch: Schüler aus Israel zu Gast an der IGS – Seit mittlerweile 25 Jahren wird in Neuwied der Austausch mit Schülern aus Israel gepflegt. Die frühere Maximilian-zu-Wied-Realschule hatte die Kontakte zur Ami Asaf High School in Drom Hasharon geknüpft, ihre Nachfolgerin, die IGS-Johanna- Loewenherz, hält sie aufrecht. Nun waren erneut 24 Schüler und drei Lehrerinnen aus dem Heiligen Land auf Besuch in der Deichstadt, untergebracht in den Familien der IGSler. Zum Besuchsprogramm gehörten auch ein mehrtätiger Aufenthalt in Berlin sowie ein Ausflug nach Worms, ansonsten standen informative Besichtigungen in der hiesigen Region auf der Agenda. Zu den von den IGS-Lehrern Martin Pulch und Peter Seibeld organisierten Exkursionen gehörten natürlich eine Stadtrallye durch Neuwied und eine Unterrichtshospitation. Auch Oberbürgermeister Jan Einig und Pfarrer Werner Zupp, der Vorsitzende des Deutsch-Israelischen Freundeskreises, empfingen die Gruppe aus der Neuwieder Partnergemeinde in Israel. Einig lobte den Schüleraustausch, da er „über Grenzen und Kontinente hinweg einen wichtigen Beitrag zum Frieden in der Welt“ leiste. Der Oberbürgermeister gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Schüler viele gute Erfahrungen in Deutschland und insbesondere in Neuwied gemacht haben und lud sie ein, sich ins Gästebuch der Stadt einzutragen.