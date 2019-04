Veröffentlicht am 18. April 2019 von wwa

BRUNKEN – Maifest in Brunken – Auch in diesem Jahr lädt der Musikverein Brunken wieder zum schönen Maifest für Mittwoch, den 1. Mai ein. Am Musikhaus im Selbacher Ortsteil startet das traditionelle Maifest um 11:00 Uhr. Nachmittags sorgt der Musikverein Blau-Weiß Leutesdorf für Stimmung. Dieses Jahr große Verlosung mit attraktiven Preisen. Wie jedes Jahr lädt der Musikverein Brunken am Freitag, 1. Mai ab 11:00 Uhr zu seinem traditionellen Maifest ans Musikhaus ein. Los geht’s mit dem musikalischen Frühschoppen der „Brönker Dicke Backen“ Nachmittags werden sie abgelöst vom Musikverein Blau-Weiß Leutesdorf unter der Leitung von Andreas Nilges. Die überwiegend jungen Musiker sind bekannt für ihre rheinische Fröhlichkeit und stimmungsvollen Sounds. Neben leckeren Grillspezialitäten vom Holzkohlegrill wird ab 14:00 Uhr auch ein großes Kuchenbüffet angeboten. Neu wird in diesem Jahr die große Verlosung sein, bei der es attraktive Preise zu gewinnen gibt. Weitere Informationen im Internet unter „www.musikverein-brunken.de“.

Foto: Zum Maifest in Brunken musiziert der Musikverein Blau-Weiß aus Leutesdorf. Foto: Verein