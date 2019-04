Veröffentlicht am 20. April 2019 von wwa

ROMMERSDORF – Zweite Zusatzveranstaltung für Campingplatz Sardella II. – Schon im vergangenen Jahr eröffnete die Freie Bühne Neuwied mit einer Premiere die Rommersdorf Festspiele. Auch in diesem Jahr präsentieren Tammy Sperlich, Boris Weber und ihr Pianist Holger Kappus in diesem Rahmen ihr neues Stück. Die Fortsetzung des Erfolgsstücks „Campingplatz Sardella“ ist ein Feuerwerk nicht nur musikalischer Überraschungen. Ausgerechnet die italienischen Megastars Albano und Romina Power wollen auf dem Campingplatz ein Musikvideo drehen. Unter den Campern entbrennt ein erbitterter Kampf um die wenigen Komparsenrollen.

Im Vorverkauf sind für „Campingplatz Sardella II.“ nur noch Tickets für Freitag, 5. Juli, 20:15 Uhr, erhältlich. Die Veranstaltungen am 14. und 29. Juni sind bereits ausverkauft. Allerdings gilt für alle drei Veranstaltungen: Bei schönem Wetter am Veranstaltungstag können Karten noch an der Abendkasse gekauft werden.

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Tel. 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de