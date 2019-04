Veröffentlicht am 17. April 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Müllsammelaktion in Altenkirchen – Am Samstag, 13. April, gab es nach vielen Jahren Pause wieder eine Müllsammelaktion in der Stadt Altenkirchen. Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürger, sowie der Vereine war erfreulich groß. 52 Personen trafen sich auf dem Festplatz, um dann in fünf verschiedene Richtungen aufzubrechen und achtlos weggeworfenen Müll einzusammeln.

Einige Vereinsmitglieder begannen mit der Müllsammlung direkt in ihrem Vereinsumfeld, Angelsportverein im Wiesental, Bismarckturmverein am Bismarckturm und drei Schulklassen der August-Sander-Schule waren bereits am Freitag unterwegs und sammelten viele Mülltüten mit Abfall vom Wegesrand.

Insgesamt haben somit mehr als 111 Menschen die Aktion unterstützt, wofür sich die Stadt Altenkirchen ganz herzlich bedankte. Am Ende war der Müllcontainer bis oben gefüllt und die Helferinnen und Helfer waren erstaunt über die doch erhebliche Müllmenge, welche in die Landschaft geworfen wird, obwohl es genügend Entsorgungsmöglichkeiten durch den AWB Altenkirchen gibt. (coob) Fotos: Stadt AK