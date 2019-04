Veröffentlicht am 17. April 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kindergruppe der Kita St. Jakobus Altenkirchen erfreut Senioren – „Jung und Alt gesellt sich gern“… im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen – Dieser Spruch ist zwar altbekannt, aber hat nichts von seiner Bedeutung und Aktualität verloren. Denn nach wie vor freuen sich beide Generationen über gegenseitige Besuche.

So besuchte in der Fastenzeit eine Kindergruppe der Kita St. Jakobus Altenkirchen unter der Leitung von Andrea Döring das DRK Seniorenzentrum und traf im Café Mocca auf viele Bewohner, die schon erwartungsvoll Platz genommen hatten. Die „Kleinen“ hatten Tänze mit Frühlings-, Kinder- und Kirchenliedern eingeübt und vorgetragen; dies alles auf dem Klavier untermalt von Thorsten Schmehr. Eine Bewohnerin erhielt sogar ein Ständchen, da sie tags zuvor Geburtstag hatte. Die „Großen“ freuten und bedankten sich mit viel Beifall für die schöne Musik.

Aber genauso gern besuchen die Bewohner auch Kinder in der Kita. So folgte im März eine Bewohnergruppe sehr gern einer Einladung von Olga Harder in die Kita Traumland nach Altenkirchen-Honneroth. Dort hatten die Eltern der Kinder für alle Anwesenden das Theaterstück „Weck bloß den Tiger nicht auf“ einstudiert und gekonnt aufgeführt. Natürlich gehörten viele Lacher, gute Laune und vor allem reichlich Applaus zu dem heiteren Beisammensein. Beim nächsten „Generationentreffen“ gesellt sich sicherlich wieder gern Jung und Alt Seite an Seite. (anar) Foto: Artelt