SASSENROTH – „Comics zeichnen mit einem Profi“ – Auch im Zeitalter der digitalen Medien haben Comicbücher und –hefte viele Fans. Die Jugendpflege des Kreises Altenkirchen hat nun einen echten Profi in Sachen Comics eingeladen. Christoph Jansen aus Köln arbeitet als Illustrator und Grafikdesigner. Zu seiner Arbeit gehört es auch, für Zeitungen und Fernsehsender zu zeichnen.

Am Samstag, 4. Mai und Sonntag, 5. Mai ist er jeweils von 13:00 bis 16:30 Uhr im Bergbaumuseum des Kreises in Herdorf-Sassenroth.

Eingeladen sind alle jungen Menschen von zehn bis 15 Jahren, die Freude an Comics haben und die sich gerne selber eine Geschichte ausdenken, die sie zu Papier bringen möchten.

Christoph Jansen kann den jungen Comicfreunden zeigen, wie man einen Comic einfach selber machen kann. Alles was man braucht ist Spaß am Zeichnen, Papier, Bleistift und einige von den Lieblingsstiften.

Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Anmeldungen richten interessierte Erziehungsberechtigte bitte an die Jugendpflege der Kreisverwaltung Altenkirchen per E-Mail an annika.langner@kreis-ak.de oder telefonisch unter 0 26 81/ 81- 25 43.