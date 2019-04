Veröffentlicht am 16. April 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neue Programmbroschüre ist da! – „Kultur für die Region“ Frühling/Sommer 2019 – Das Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller präsentiert gemeinsam mit der Verbandsgemeinde und der Kreisstadt Altenkirchen die neue Programmbroschüre Frühling/Sommer 2019. Kabarett und Kindertheater, Lesungen und Musik, Theater und Musical – das neue Saisonprogramm „Kultur für die Region“ ist prall gefüllt mit Veranstaltungen. „Helmut Nöllgen‘s Kulturarbeit ist das Flaggschiff unserer Region“ betonte Bürgermeister Fred Jüngerich beim gemeinsamen Pressetermin mit Vertretern der Stadt, der Presse und des Kulturbüros. Auch Rüdiger Trepper, Beigeordneter der Stadt, betonte die Wichtigkeit der Kulturarbeit des Kulturbüros in Altenkirchen.

Ein Theaterstück der ganz besonderen Art erwartet die Besucher am 25. Mai: Berliner Luft für eine Pfälzerin! 2018 jährten sich das Ende des Ersten Weltkrieges und der Beginn der ersten deutschen Demokratie zum 100. Mal. Die Produktion des Chawwerusch Theaters „Kleine Frau – was nun? Der Weg in die Weimarer Republik“ widmet sich dieser spannenden Zeit der Umbrüche, in der „Alles auf Anfang“ stand. Im Stück – geschrieben und inszeniert von Walter Menzlaw – flieht die junge Luise aus ihrer pfälzischen Heimat in die Metropole Berlin. Das Stück wird in Zusammenarbeit der Gleichstellungsbeauftragten der Verbandsgemeinde und des Landkreises Altenkirchen sowie der Stadt Altenkirchen aufgeführt.

In der Musikreihe setzt das Kulturteam rund um Helmut Nöllgen auf Vielfalt. Unter anderem sind mit von der Partie das internationale Akkordeon Festival „Akkordeonale“, Saor Patrol und die Norweger Ljodahatt. Das Publikum kommt dabei garantiert ebenso auf seine Kosten wie bei Jochen Malsheimer und Bruno Jonas, bekannte Kabarettgrößen, die politisch und auch gesellschaftskritisch mit scharfem Humor agieren.

50 Jahre Woodstock bieten Anlass für das 1. Westerwood-Festival im Westerwald rund um Christi Him­melfahrt (Vatertag) an der Nister in Heimborn, das als Kooperationsprojekt zwischen dem Kultur-/Jugend­kulturbüro Altenkirchen und der Hachenburger Kulturzeit ein buntes Potpourri an Musik, Musical und

Open-Air-Kino bietet.

Für die kleinen Gäste gibt es ebenfalls wieder ein abwechslungsreiches Angebot: die beiden Kindertheateraufführungen „Die Olchis und der Schmuddelhund“ sowie „Der Weihnachtsapfel“ lassen Kinderaugen strahlen. Einen weiteren Schwerpunkt des Jahres 2019 bilden die beiden Musicals „The Spirit of Falco“ und „Charlie Chaplin“. Das Programmheft liegt an zahlreichen Auslagestellen in Stadt und Verbandsgemeinde Altenkirchen aus. Weitere Informationen sind unter https://www.kultur-felsenkeller.de/ verfügbar. (rese) Foto: R. Wachow