Veröffentlicht am 16. April 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Die Entenpolizei“ – Am Montagnachmittag, 15. April, gegen 15:30 Uhr erschien eine Frau, die ein kleines Entenbaby in der Hand hielt, bei der Polizeiinspektion Altenkirchen. Sie gab an, dass sie dieses alleine auf der Straße angetroffen habe. Augenscheinlich hatte das ein bis zwei Wochen alte Entenküken den Anschluss zu seiner Familie verloren. Das Entenküken wurde an die Polizeibeamten übergeben.

Für eine kurze Weile „wohnte“ das Tierchen in einem Karton im Wachbereich der Dienststelle. Nach Rücksprache mit dem Tierheim „Karibu“ in Breitscheid wurde von dort zugesagt, dass man sich um das Entenküken kümmern werde. Das kleine Schnatterchen erlebte daraufhin wohl seine erste und letzte Fahrt im Streifenwagen. Die Polizisten brachten es wohlbehalten zum Tierheim. „Ente“ gut, alles gut!- Quelle: Polizei