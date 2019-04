Veröffentlicht am 15. April 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Spanisch für den Urlaub – Sprachkurs der KVHS Altenkirchen beginnt am 29. April – Für Interessierte, die eine Reise nach Spanien oder Lateinamerika planen und sich dort verständigen wollen und auch geringe Vorkenntnisse mitbringen, ist der aktuelle Sprachkurs der Kreisvolkshochschule Altenkirchen „Spanisch für den Urlaub“ genau der Richtige. Er beginnt am Montag, 29. April in Altenkirchen und findet von 18:30 bis 20:00 Uhr statt.

Er vermittelt weiterführende Grundkenntnisse für die wichtigsten Urlaubssituationen, wie Einkauf, Wegbeschreibung, Hotel und Restaurant oder Café. Der Kurs bietet den idealen Einstieg für alle, die sich längerfristig der spanischen Sprache widmen möchten. Praktische Informationen über das Urlaubsland ergänzen den Sprachunterricht.

Geringe Vorkenntnisse in Spanisch sind notwendig. Die Dozentin ist Maria de Schneider. Insgesamt umfasst der Sprachkurs zehn Termine und findet in den Räumen der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen statt.

Die Kursgebühr beträgt auf der Grundlage von acht Teilnehmenden 50 Euro pro Person. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon 0 26 81/ 81- 22 12 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de.