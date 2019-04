Veröffentlicht am 15. April 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Abfallwirtschaftsbetrieb informiert über Terminverschiebungen wegen der Osterfeiertage – Wie im Umweltkalender des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Altenkirchen bereits veröffentlicht, verschiebt sich die Müllabfuhr an den Osterfeiertagen naturgemäß. Der AWB weist darauf hin, dass alle Termine in der Karwoche um einen Tag vorverlegt werden. An Karfreitag und Ostersamstag findet keine Müllabfuhr statt. In der Woche nach Ostern verschieben sich die Abholtermine jeweils auf den nachfolgenden Tag.

Die genauen Abholtermine stehen in der Abfall-App, im Umweltkalender sowie auf der Homepage des Abfallwirtschaftsbetriebs. Der Betriebs- und Wertstoffhof in Nauroth ist am Ostersamstag, 20. April, geschlossen.