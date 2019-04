Veröffentlicht am 15. April 2019 von wwa

DAADEN – Diebstahl eines Mountainbikes – Am Donnerstagabend, den 11. April, wurde in Daaden vor einem Fahrradgeschäft in der Betzdorfer Straße ein auffälliges Mountainbike entwendet. Das giftgrüne Fahrrad der Marke Cube, Typ Race Cross, stand vor dem Geschäft in einem Ständer und wurde gegen 18:00 Uhr entwendet. In dem Zusammenhang könnte ein junger Mann stehen, welcher auf dem Verbindungsweg von Daaden, Im Kirdorf, in Richtung Friedewald beobachtet wurde. Dieser Mann habe ein, für seine Statue, zu großes Fahrrad geschoben. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen. Quelle: Polizei