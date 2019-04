Veröffentlicht am 15. April 2019 von wwa

NEUWIED – FBS und KiJuB bieten interessante Touren – Vier Tagesausflüge in den Sommerferien – Damit sich die Sommerferien durch Abwechslung auszeichnen, haben das Kinder- und Jugendbüro (KiJuB) der Stadt Neuwied und die Katholische Familienbildungsstätte Neuwied (FBS) einige Tage voller Spaß und Action geplant.

Escape-Room und Shoppingtour in Koblenz: Die Stadt an Rhein und Mosel ist Ziel des Ausflugs am Montag, 15. Juli, von 09:00 bis 16:00 Uhr. Eine gemeinsame Bahnfahrt führt elf- bis 17-Jährige zum Magic-Room-Escape in Koblenz. Rätsel, Mysterien, knifflige Aufgaben und spannende Geheimnisse gilt es dort zu lösen. Im Anschluss geht es noch in die Koblenzer Innenstadt zum Shoppen. Die Tour kostet 20 Euro inklusive Bahnfahrt und Eintritt in den Escape-Room.

Fotoshooting black & white ist eine Aktion für Mädchen im Alter von 11 bis 17 Jahren. Termin ist Dienstag, 16. Juli, von 09:00 bis 15:30 Uhr in der Familienbildungsstätte an der Wilhelm-Leuschner-Straße 5. Dahinter verbirgt sich ein cooler Tag für Mädels, bei dem sich morgens gemeinsam gestylt und auf das Shooting am Nachmittag vorbereitet wird. Nach einem gemeinsamen Mittagessen wird Tina Hof von „Creative Moments“ jede Teilnehmerin in Szene setzen und nach ihren Wünschen fotografieren. Im Anschluss an die Bildbearbeitung erhalten alle Teilnehmerinnen drei Bilder im Format 20 mal 30 Zentimeter. Der Tag kostet 20 Euro, inklusive drei Fotos und Mittagessen.

Das Phantasialand Brühl lockt elf- bis 17-Jährige am Mittwoch 17. Juli. Einen Tag lang, von 08:30 bis 18:30 Uhr, haben die Teilnehmer Spaß in einem der attraktivsten, mit vielfach ausgezeichneten Attraktionen ausgestatteten Freizeitparks Europas. Phantasialand, das bedeutet „ganz großes Kino“, Adrenalin pur und spannende Abenteuer für alle. Fahrt und Eintritt kosten 35 Euro.

Mit dem „Kajak On Tour“ heißt es für 13- bis 17-Jährige am Dienstag, 23. Juli. An diesem Tag steht von 10:00 bis 18:00 Uhr eine Kajak-Adventure-Tour auf dem Programm. Nach einer Einführung ins Paddeln und Sicherheitsübungen durch einen ausgebildeten Kajakguide geht es auf die erlebnisreiche Strecke im Wiedtal. Die Tour kostet 20 Euro, inklusive Fahrt und Snack.

Anmeldung für den Escape-Room und das Fotoshooting bei der FBS, Telefon 02631 39070, E-Mail sekretariat@fbs-neuwied.de; für das Phantasialand und die Kanutour beim KiJuB, Tel. 02631 802 170, E-Mail kijub@neuwied.de. Eine Einzelförderung ist auf Anfrage möglich.