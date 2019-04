Veröffentlicht am 15. April 2019 von wwa

KIRCHEN – Illegales Autorennen – Polizei sucht Zeugen – Ein 20jähriger und ein 21jähriger werden beschuldigt am Sonntagabend, 14. April, gegen 19:30 Uhr, auf der Landesstraße 280 in Höhe Kirchen-Wehbach ein illegales Straßenrennen durchgeführt zu haben. Die beiden Autofahrer sollen mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen am Beginn der zweispurigen Strecke in Richtung Freudenberg zunächst angehalten haben. Auf dem Steigungsstück seien die Fahrzeuge plötzlich stark beschleunigt worden und hätten sich mit überhöhter Geschwindigkeit ein Rennen geliefert.

Für das Rennen gab es auch Zuschauer, die das Rennen von einer Brücke aus beobachtet haben sollen. Die Polizei Betzdorf konnte die „Rennfahrer“ und einen Teil der Zuschauer antreffen. Bei den Zuschauern konnten Beweise gesichert werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Führerscheine und die Pkw der Beschuldigten vorläufig sichergestellt. Ein Strafverfahren gem. § 515d StGB „Verbotene Kraftfahrzeugrennen“ wurde eingeleitet.

Die Polizei Betzdorf sucht nun noch weitere Zeugen. Insbesondere die Insassen eines silber-grauen Pkw, der von den Beschuldigten überholt wurde. Im Gegenverkehr befand sich noch ein dunkler Pkw. Auch dessen Insassen werden als Zeuge gesucht. Die Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 zu melden. Quelle: Polizei