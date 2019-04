HILGENROTH – Verkehrsunfall auf der K 51 – Fahrer hat Glück im Unglück

Veröffentlicht am 14. April 2019 von wwa

HILGENROTH – Verkehrsunfall auf der K 51 – Am Samstagmorgen, 13. April, befuhr ein ortsfremder Transporter die K 51 von Hilgenroth kommend, in Fahrtrichtung Marienthal. Aufgrund fehlender Ortskenntnisse verlor der Fahrer in der Ortslage Marienthal, in einer engen Rechtskurve, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Trotz Vollbremsung rutschte das Fahrzeug in der Haarnadelkurve geradeaus und kollidierte mit einem abgestellten PKW, der wiederum gegen einen Baum geschoben wurde. Wäre es nicht zur Kollision mit dem PKW gekommen, so hätte die Fahrt geradeaus einen zehn Meter tiefen Abhang hinab geendet, stellte die Polizei fest. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Quelle: Polizei