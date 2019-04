Veröffentlicht am 14. April 2019 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall am Herdorfer Kreisel – Am Samstagmittag, 13. April, gegen 12.05 Uhr, musste am Kreisel in Herdorf ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw verkehrsbedingt bei der Einfahrt in den Kreisel warten. Ein nachfolgender Fahrzeugführer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Dabei wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt, zudem entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Quelle: Polizei