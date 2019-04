Veröffentlicht am 14. April 2019 von wwa

MALBERG – Verkehrsunfall auf der L 281 – Unfall auf der L 281 zwischen Malberg und Gebhardshain am Samstag, 13. April, gegen 13:02 Uhr. Ein junger Fahranfänger kam auf der L 281 in einer Rechtskurve zwischen Malberg und Gebhardshain mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Ursächlich hierfür dürfte, so die Polizei, die fehlerhafte Bereifung und die nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. Quelle: Polizei