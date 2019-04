Veröffentlicht am 14. April 2019 von wwa

ROMMERSDORF – Start in die Führungssaison 2019 – In diesem Jahr beginnen die Führungen durch die altehrwürdige Abtei Rommersdorf an Ostersonntag, dem 21. April 2019. Die Saison endet an Allerheiligen, 1. November 2019. Die Stiftung hat sich bemüht, die Zahl der Sonn- und Feiertage, an denen keine Führungen stattfinden so gering wie möglich zu halten. An den Führungstagen steht allen Besuchern die Abtei von 13:00 bis 18:00 Uhr für Besichtigungen zur Verfügung. Anhand von anschaulichen Tafeln zur Geschichte und Kunstgeschichte der Abtei kann man sich selbst einlesen oder von versierten Rommersdorfkennern zur vollen Stunde oder bei Bedarf kostenfrei durch die Anlage führen lassen. Sicher freut sich die Stiftung, wenn ihr eine Spende zukommt, um die kostenintensive Erhaltung und Restaurierung der Anlagen fortführen zu können.

Einige Räume der Abtei können auch für private Feiern gemietet werden und sind regelmäßig Austragungsort kultureller Veranstaltungen. Aufgrund dieser Feiern und Veranstaltungen können nicht während des gesamten Jahres durchgängig Führungen in der ehemaligen Abtei angeboten werden.

An folgenden Sonntagen ist der Komplex nicht geöffnet:

Juni 2019 – Rommersdorf Festspiele

23. Juni 2019 – Rommersdorf Festspiele

30. Juni 2019 – Rommersdorf Festspiele

7. Juli 2019 – Rommersdorf Festspiele

1. September 2019 – Theatergruppe Inflagranti Oktober 2019 – Ausflug der Aktiven

Darüber hinaus bietet die Stiftung Sonderführungen zum Preis von 55 Euro an. Voranmeldungen und sonstige Anfragen können telefonisch unter 02622 837365, per Fax 02622 837366 oder auch gerne per E-Mail: abtei-rommersdorf@t-online.de gestellt werden. An allen Führungstagen ist die Orangerie mit einer reichen Palette an Kuchen und Torten, italienischen und regionalen Speisen geöffnet. Fotos: Abtei Rommersdorf-Stiftung