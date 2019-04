Veröffentlicht am 13. April 2019 von wwa

NEUWIED – CDU im Kreis Neuwied gibt Wahlkampfstartschuss – Rüddel: „Wir wollen uns auch weiterhin gemeinsam für den Landkreis Neuwied und lebenswerte Gemeinden sowie Städte einsetzen.“ – Der Kreisverband der CDU Neuwied gab in Leutesdorf den Startschuss für die „heiße Phase“ des Wahlkampfes. Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 kamen in geselliger Runde im Weingut Mohr mit vielen Freunden zusammen, um für die nächsten Wochen zu motivieren.

CDU-Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter Erwin Rüddel stellte gleich bei der Begrüßung fest: „Wir sind gut vorbereitet, haben starke Themen sowie Köpfe und ihr seid heiß auf die nächsten Wochen des Wahlkampfs.“ Neben der Kreistagswahl werden zahlreiche Gemeinde- und Stadträte sowie Bürgermeister im Landkreis neu gewählt. Die Gemeindeverbände haben sich seit vielen Wochen vorbereitet und werden für ihre Positionen werben. „Wir wollen die stärkste Kommunalpartei im Landkreis Neuwied bleiben“, rief Rüddel seinen Parteifreunden zu, denn „wir werden auch weiter Politik zum Anfassen machen, das Ohr nah an den Menschen haben und gemeinsame Ziele mit Engagement vorantreiben.“

Die anstehenden Themen und Herausforderungen zur Entwicklung der Gemeinden und Städte liegen auf der Hand: gute Straßenverbindungen, sichere Arbeitsplätze, gute Kitas und Schulen, bezahlbarer Wohnraum und attraktive Wohnquartiere, guten Mobilfunk und schnelles Internet, lebendige Vereine und die Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements, attraktive Sport-, Freizeit- und Kulturangebote sowie die Reduzierung des Bahnlärms. „Unsere Kandidatinnen und Kandidaten sind in der Region verwurzelt. Die CDU tritt mit engagierten Frauen und Männern zur Wahl an“, erklärte Erwin Rüddel in Leutesdorf.

Neben zahlreichen Mandats- und Amtsträgern sowie Ehrengästen wie MdL Ellen Demuth, Oberbürgermeister Jan Einig oder Staatsminister a.D. Heinz Schwarz, war auch Bürgermeister und CDU-Fraktionschef im Kreistag Neuwied, Michael Christ dabei und motivierte seine Parteifreunde: „Wir gestalten in unserem Kreis viel und das lässt sich nur mit einer starken CDU im Kreistag realisieren.“ Einen Kurzüberblick zur aktuellen Landespolitik gab Landtagsabgeordnete Ellen Demuth und auch sie griff dabei die Kommunalfinanzen sowie die Unterfinanzierung durch die Landesregierung thematisch auf.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der CDU freuen sich auf den Austausch mit den Bürgern und werden um ihr Vertrauen werben – gemeinsam für den Landkreis Neuwied.

Foto: Die CDU im Kreis Neuwied startet motiviert in die „heiße Phase“ des Wahlkampfs.