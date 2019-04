Veröffentlicht am 13. April 2019 von wwa

SCHÖNSTEIN – Arbeitseinsatz der Firmlinge in Schönstein – Während der Firmkatechete kümmern sich alle Gruppen um ein soziales Projekt. Damit wollen die jungen Leute, die bald in Wissen das Sakrament der Firmung erhalten, zeigen, was es eigentlich heißt, Christ zu sein. Die Schönsteiner Gruppe mit ihrem Leiter Andre Kraft hatte sich in diesem Zusammenhang entschlossen, den heimischen Friedhof in Sichtweite der Kirche St. Katharina auf Vordermann zu bringen. Unter anderem bepflanzten die fleißigen Leute verwaiste Gräber neu. Die passenden Blumen hatte Christoph Schäfer von „Florales mit Blatt & Blüte“ gespendet.

Weiterhin beseitigte man die Blätter vom vergangenen Herbst und reinigte die Regengullys. Auf den Friedhofswegen brachten die Helfer zudem gut vier Tonnen Splitt aus und verteilten ihn sorgfältig. Alles in allem haben sich die fünf Firmlinge einen ganzen Samstagmorgen nützlich gemacht und den Friedhof ordentlich aufgewertet.

Foto: (v.l.): Caroline, Andre Kraft, Carla, Frank Raboano, Julian, Linus und Florian beim Arbeitseinsatz auf dem Schönsteiner Friedhof.