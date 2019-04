Veröffentlicht am 13. April 2019 von wwa

ROMMERSDORF – Bissige Satire bei den Festspielen – Man kennt Christian Ehring aus den beliebten Satiresendungen „extra3“ und „Heute-Show“, in denen er bissig die politische Großwetterlage analysiert. In seinem Soloprogramm „Keine weiteren Fragen“ gibt sich Ehring mit seinem sehr persönlichen Blick auf die Lage der Nation noch hintergründiger und schwarzhumoriger. Bei den Rommersdorf Festpielen in Neuwied gastiert der Kaberettist am Dienstag, 2. Juli, um 20:15 Uhr.

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Tel. 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de Foto: R. Wachow