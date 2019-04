Veröffentlicht am 12. April 2019 von wwa

NEUWIED – Raiffeisenjahr – Vielen Dank für Ihr Lächeln! – Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig freut sich. Auf einem Banner an der Rheinbrücke strahlen weit mehr als 500 Personen mit ihm. Geknipst wurden alle in einer Selfie-Fotobox, die im vergangenen Raiffeisenjahr bei Veranstaltungen in Neuwied stand. Der Künstler Andreas Heartmann gestaltete aus den einzelnen Selfies ein großes Raiffeisenportrait plus Neuwieder Stadtsilhoutte getreu dem Raiffeisen-Motto „Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen viele.“. Ein Ausspruch, der selbst nach 200 Jahren aktueller denn je ist. Deshalb ist für die Verwaltung ganz klar: „Wir machen weiter!“. Denn zusammen geschafft werden, soll in Neuwied natürlich auch in der Zukunft.