Veröffentlicht am 12. April 2019 von wwa

BETZDORF – Auffahrunfall in Betzdorf – Etwa 3.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstagnachmittag, 11. April, in Betzdorf. Eine 27jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die Steinerother Straße in Richtung Stadtmitte Betzdorf. Bei sich zurück stauendem Verkehr fuhr sie auf den Pkw einer 38jährigen Mannes auf. Quelle: Polizei