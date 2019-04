Veröffentlicht am 12. April 2019 von wwa

HERDORF – Waldbrand in Herdorf – Gleich zweimal innerhalb von 12 Stunden mussten die Einsatzkräfte der VG-Feuerwehr Daaden-Herdorf ausrücken. Ein gemeldeter Waldbrand am Donnerstag, 11. April, gegen 17:00 Uhr beschäftigte die 43 Feuerwehrleute aus den Einheiten aus Herdorf, Sassenroth und Daaden rund 90 Minuten. Das Feuer bahnte sich den Weg einen steilen Hang in Herdorf durch den Wald hinauf, so dass bei Eintreffen circa 1.000 Quadratmeter abgelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden mussten. In der Nacht zum Freitag, 12. April, ertönte der Melder um 02:24 Uhr ein weiteres Mal. Wieder musste die Einheit Herdorf ran. Gemeldet wurden Flammen am Waldrand. An der Einsatzstelle wurde ein großer Holzstapel vorgefunden, der in Brand geraten war. Glücklicherweise hatte das Feuer sich noch nicht in den Wald vorarbeiten können. Die 20 Einsatzkräfte verbrachten auch bei dieser Einsatzstelle rund 90 Minuten. (ace) Fotos: FFW