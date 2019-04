Veröffentlicht am 12. April 2019 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in Betzdorf – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen, 11. April, in Betzdorf entstand circa 1.500 Euro Sachschaden. Eine 32jährige Frau war von einer Grundstückseinfahrt rückwärts auf die Schulstraße eingefahren und kollidierte dabei sie mit dem Pkw eines 30jährigen Mannes, der am gegenüberliegenden Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Quelle: Polizei