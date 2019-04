BETZDORF – SG 06 lädt zu Osterstadionfest

Veröffentlicht am 16. April 2019 von wwa

BETZDORF – Falken, Möhrchen und viele bunte Eier – SG 06 lädt zu Osterstadionfest – Die SG 06 Betzdorf lädt Freunde, Fans und Sponsoren zum großen Stadionfest am Ostermontag ein. Die Initiatoren haben sich einiges einfallen lassen, um von 14:00 bis 18:00 Uhr ein buntes Familienfest zu gestalten.

Um 14:00 Uhr beginnt das Fest mit einer Vorführung besonderer Art. Paul Milosevic, Spieler der B-Jugend präsentiert seine zweite große Leidenschaft: Die Falknerei. Er stellt einige Vögel der Falknerei Marco Wahl vor, die im Tierpark Niederfischbach ansässig ist. Die Organisatoren des Osterstadionfestes bedanken sich bei Marco Wahl, der diese Vorführung ermöglichte.

Neben dem Clubheimteam sorgen diesmal auch die Spielereltern für das leibliche Wohl. So gibt es für jeden Geschmack etwas: Von der herzhaften Bratwurst bis hin zu Kaffee und selbst gebackenen Kuchen findet jeder etwas.

Es wäre kein Fest der SG 06, wenn nicht auch Fußball zum Programm gehörte. Ein Torwart der ersten Mannschaft wird bereitstehen und gibt jedem Besucher die Möglichkeit, gegen ihn anzutreten. Außerdem werden die E- und F-Jugend in Kurzpartien gegeneinander antreten und dabei auch ihre Fußballfreunde aus Scheuerfeld begrüßen.

Zum ersten Mal findet außerdem ein „Möhrchenweitwurf-Turnier“ statt, bei dem (Kunststoff-)Möhrchen in Ringe geworfen werden müssen. Jeder Treffer gewinnt. Last but not least wird auch der Osterhase vorbeischauen und Süßes an die Kinder verteilen.

Dank des finanziellen Engagements von einigen Vereinsmitgliedern kann das Fest auch in diesem Jahr ohne Eintritt veranstaltet werden. Für Spenden, die der SG-Jugendarbeit zugutekommen, steht eine Spendenbox bereit.

Die SG 06 freut sich schon jetzt auf viele Besucher, die am Stadionfest am Ostermontag, 22. April, ab 14:00 Uhr teilnehmen werden.