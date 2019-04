Veröffentlicht am 12. April 2019 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall mit Sachschaden – Am Donnerstagmorgen, 11. April, gegen 09:50 Uhr, befuhr eine 18jährige Fahranfängerin mit ihrem Toyota IQ die Wiesenstraße aus Richtung Weststraße kommend in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe eines Parkplatzes kam sie infolge Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte drei parkende Pkw. Hierbei handelte es sich um einen Mercedes, Ford Galaxy und einen Audi S3. An allen Fahrzeugen entstand insgesamt circa 15.000 Euro Sachschaden. Quelle: Polizei