Veröffentlicht am 15. April 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Abweichende Öffnungszeiten – Kreisverwaltung an Gründonnerstag nur bis 16:00 Uhr geöffnet – Die Kreisverwaltung und alle Nebenstellen sind an Gründonnerstag, 18. April, nur bis 16:00 Uhr geöffnet. Der Dienstleistungsabend entfällt an diesem Tag.