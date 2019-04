ROMMERSDORF – Besonderen Kreuzweg in der Abtei erlebe

Veröffentlicht am 14. April 2019 von wwa

ROMMERSDORF – Besonderen Kreuzweg in der Abtei erleben – In der ehemaligen Prämonstratenser-Abtei Rommersdorf bietet sich gemeinsam mit den Prämonstratenser-Tertiaren und Pfadfindern der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg die Gelegenheit, einen eindrucksvollen Kreuzweg zu erleben. Die besondere Atmosphäre der alten Abtei, deren Klausurbereich mit Kräutergarten, Kirchenruine, Abtskapelle, Refektorium und Kapitelsaal einbezogen wird, ermöglicht ein besonderes Karfreitags-Erlebnis. Es hilft zu verstehen, was uns Karfreitag und Ostern sagen will. Eingeladen sind alle Interessierten der ganzen Region, unabhängig von Konfession oder Herkunft. Die Prämonstratenser waren bis zur zwangsweisen Auflösung der Abtei 1803 Seelsorger und Arbeitgeber in der ganzen Region. Start ist am Karfreitag um 19:30 Uhr im Hofder ehemaligen Abtei vor dem Eingang zum Konventsgebäude.