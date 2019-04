Veröffentlicht am 13. April 2019 von wwa

MITTELHOF – Die Straßenbauarbeiten im Bereich der Kreisstraßen 127/128 bei Mittelhof und dem Weiler Dorn gehen zügig voran. In Höhe der Abzweigung nach Dorn war eine Stützmauer eingestürzt, was eine Vollsperrung dieser wichtigen Verbindung auch in Richtung Gebhardshain notwendig macht. Die Bauarbeiten sind inzwischen abgeschlossen, eine Teerdecke ist aufgebracht worden (Foto). Die sich teilweise jedoch in einem sehr schlechten Zustand befindliche Kreisstraße nach Dorn soll nur geflickt werden. Anders die Straße hinauf nach Mittelhof. Sie hat inzwischen einen neuen Belag bekommen. Es fehlen nur noch die Schutzplanken. Mit der Freigabe wird gegen Monatsende oder spätestens in den ersten Maitagen gerechnet.