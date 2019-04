Veröffentlicht am 11. April 2019 von wwa

HEIMBACH-WEIS – Infostand der SPD Heimbach-Weis – Der SPD Ortsverein Heimbach-Weis steht am Freitag, 26. April, von 16:00 bis 18:00 Uhr für die am 26. Mai anstehende Kommunalwahl mit einem Infostand am örtlichen Edeka-Markt. Hierbei freuen sich die Heimbach-Weiser Kandidatinnen und Kandidaten für den Ortsbeirat, den Stadtrat sowie den Kreistag über interessante Gespräche mit allen Interessierten.