Veröffentlicht am 20. April 2019 von wwa

HEDDESDORF – Wieder ein Stück mehr für ein „Kinderfreundliches Heddesdorf“ – Die Spielplatzkampagne des SPD Ortsverein Heddesdorf zeigt erste Wirkung –In den letzten Monaten besuchten die beiden Sozialdemokraten Martina Beate Jakoby und Sven Lefkowitz die Spielplätze und Schulhöfe im Ortsteil Heddesdorf. Die Besichtigungen betrafen den Zeitraum September 2018 bis Januar 2019.

Die Bestandsaufnahme umfasste fünfzehn Spielstätten im Bereich Heddesdorf. Darunter zwölf Spielplätze, zwei Schulhöfe der Grundschulen und der Skaterpark am Eisstadion. Nun tragen die Bemühungen erste Früchte. Das Sorgenkind der beiden Sozialdemokraten ist der Spielplatz Ulmenweg, auch Elefantenspielplatz genannt, der nun endlich neu gestaltet wird. Eine tolle Idee ist es, die Kinder und Jungendlichen in die Neugestaltung mit einzubeziehen. Ein großes Lob, von Seiten der SPD Heddesdorf, an Harald Scher (Jugendamt) der für die Gestaltung der Spielraumplanung verantwortlich ist.

Seit Jahren schon werden die wichtigsten Personen, nämlich unsere Kinder und Jugendlichen, für die Neugestaltungen der Spielplätze vom Jugendamt aus, mit ins Boot geholt. Das Fazit ist, dass Wünsche und Anregungen der Kinder umgesetzt werden. So können sich die kleinen „Architekten“ künftig mit „Ihrem Spielplatz“ identifizieren und die Zusammengehörigkeit untereinander wird gefördert.

„Langsam tut sich was im Ring. Ideen für mehr Lebensqualität gibt es genug, sie müssen nur umgesetzt werden“ so Lefkowitz und Jakoby. Auch kleine Schritte ergeben in der Summe eine weite Strecke. Der Startschuss für den ersten Schritt, die Neugestaltung des Elefantenspielplatzes fällt am Dienstag, 16. April von 15:00 bis 17:30 Uhr.

„Dies ist ein erster Erfolg unserer Bemühungen. Allerdings stehen noch viele andere Spielplätze auf der Liste, wo Hand angelegt werden muss. Deshalb bleiben wir an der Sache dran“, so die beiden Sozialdemokraten Martina Beate Jakoby und Sven Lefkowitz.