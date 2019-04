Veröffentlicht am 11. April 2019 von wwa

GEBHARDSHAIN – Erfolgreiche Teilnahme der DJK Gebhardshain-Steinebach an den Südwestdeutschen Badminton-Meisterschaften O35-O75 – Die Austragung der diesjährigen SWD Meisterschaften der Altersklassen fanden in der Molzberghalle in Betzdorf statt. In einem großen Teilnehmerfeld, bestehend aus insgesamt vier Badmintonverbänden, aus ganz Deutschland fanden in den Disziplinen Einzel, Doppel und Mixed packende und schöne Spiele statt.

Mit von der Partie war auch die ortsnahe DJK Gebhardshain-Steinebach. Der „Heimvorteil“ konnte hierbei leider nicht ausgespielt werden. Dennoch konnten sich im Damendoppel Nadja Oligschläger (DJK Gebhardshain-Steinebach) mit ihrer zugeteilten Spielpartnerin Anita Thomas (TSV Landau) in einem spannenden 3-Satz-Spiel gegen die späteren Erstplatzierten den 2. Platz sichern.

Die Freude bei den beiden Damen war riesig, denn für ein nicht eingespieltes Doppel, war diese Leistung nicht zu erwarten.

Der Meilenstein zur Qualifizierung für die ausstehenden Deutschen Meisterschaften, die Ende Mai stattfinden werden, haben die beiden Spielerinnen hiermit erreicht. Wir drücken den beiden die Daumen für eine erfolgreiche Teilnahme. (nado) Foto: DJK

Foto der Siegerehrung im Damendoppel. Foto von links nach rechts Nadja Oligschläger, Anita Thomas, Ina Klemm und Kerstin Roh