Veröffentlicht am 23. April 2019 von wwa

DIERDORF – Infostand der AfD in Dierdorf am 27. April – Am Samstag, 27. April 2019, wird die Alternative für Deutschland (AfD) ab 10:00 Uhr mit einem Infostand über ihr Parteiprogramm auf dem Dierdorfer Marktplatz informieren. Die Mitglieder der AfD freuen sich auf viele anregende Gespräche, spannende Themen, neue Anreize und interessante Diskussionen. Ort: Dierdorf – Marktplatz (Rondell), Zeit: 10:00 bis 14:00 Uhr