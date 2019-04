STEINEBACH – Wählergruppe Schneider-Solbach formiert sich in Steinebac

Veröffentlicht am 10. April 2019 von wwa

STEINEBACH – Wählergruppe Schneider-Solbach formiert sich in Steinebach – Die alteingesessene Steinebacher Wählergruppe Solbach-Weib wurde kürzlich in FWG Schneider-Solbach umbenannt. Die 19köpfige Gruppe, deren Name sich aus den beiden Listenköpfen Julia Schneider (selbstständig, Maschinenbau) sowie Andreas Solbach (Bilanzbuchhalter) zusammensetzt, besteht jetzt zu großen Teilen aus neuen Mitgliedern, die allesamt gut in der Ortsgemeinde integriert und vernetzt sind.

Das will das stark verjüngte Team in Zukunft nutzen um den liebenswerten Ort wieder lebenswerter zu gestalten.

Nachdem man sich seitens der Gruppe im Ort umgehört hatte, was die Einwohner derzeit beschäftigt, richteten Julia Schneider und Andreas Solbach zusammen mit der ganzen Mannschaft ihr Wahlprogramm klar auf „neue Wege gehen – Zukunft gestalten“ aus.

Als symbolisches Auftaktzeichen entfernte man jetzt gemeinsam den maroden Baumstumpf des bereits Anfang Dezember 2017 abgebrochenen „Ortsgemeindebaums“ in der Ortsmitte. „Damit ist der Startschuss für eine positive Zukunft unserer Ortsgemeinde erfolgt“ so waren sich alle Mitglieder der WG einig.

Foto: Julia Schneider (7.v.l.) und Andreas Solbach (2.v.l.) wollen mit ihrer Wählergruppe tatkräftig anpacken