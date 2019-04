Veröffentlicht am 11. April 2019 von wwa

NEUWIED – Informationsveranstaltung zur Gründung eines Kreis-Kita-Elternausschusses – Landrat Hallerbach: demokratisches Mitspracheinstrument nutzen – Das Kreisjugendamt Neuwied lädt, unter Mitwirkung einer Initiative von Elternausschussvertretern, alle interessierten Eltern aus dem Landkreis Neuwied, die Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren haben, zu einem Informationsabend zur Gründung und den Aufgaben eines Kreiselternausschusses ein. Die Veranstaltung findet am Montag, 15. April 2019, 19:30 Uhr im Besprechungsraum des Außerschulischen Lernortes, Abfallentsorgungsanlage, Deponiestraße, 56317 Linkenbach statt.

Landrat Achim Hallerbach, zugleich auch zuständiger Dezernent für das Kreisjugendamt, wirbt für die Mitwirkung in einem solchen Ausschuss: „Für alle Eltern besteht – neben der Möglichkeit sich direkt vor Ort im Elternausschuss einer Kita zu engagieren – auch die Möglichkeit, sich „überörtlich“ in einem Kreiselternausschuss (KEA) zu organisieren. Der Kreiselternausschuss bietet die Gelegenheit, insbesondere Fragen von überörtlichem Interesse zu behandeln und die für Kinder wichtigen Themen auf Ebene des Kreisjugendamtsbezirks Neuwied zu vertreten. Ich würde mich im Interesse der Kinder sehr darüber freuen, wenn möglichst viele Eltern Interesse an der Mitwirkung an einem solchen demokratischen Mitspracheinstrument nutzten. Nicht zuletzt deshalb ist für ein Mitglied des Kreiselternausschusses ein Sitz im Kreisjugendhilfeausschuss mit beratender Stimme vorgesehen.“ Themen wie die Novellierung der Kindertagesstättengesetzes, Investitionen und Qualitätssicherung werden ebenfalls angesprochen.

Die Schulungsbeauftragte des Landeselternausschusses wird einen Überblick über die Aufgaben des Kreiselternausschusses geben und für Fragen zur Verfügung stehen. Zur Vorbereitung der Veranstaltung wird um Anmeldung beim Kreisjugendamt Neuwied unter kerstin.neckel@kreis-neuwied.de gebeten. Kurzentschlossene sind natürlich auch herzlich Willkommen.