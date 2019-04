Ostergottesdienst feiern, ohne Barrieren in Eichelhardt

Veröffentlicht am 20. April 2019 von wwa

EICHELHARDT/KREIS ALTENKIRCHEN – Ostergottesdienst feiern, ohne Barrieren – Einen gemeinsamen Ostergottesdienst feiern, ohne Barrieren, will die Behindertenarbeit im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen am Ostermontag, 22. April, 10:00 Uhr, im Evangelischen Gemeindezentrum in Eichelhardt. Eingeladen zum „Gottesdienst für Alle“, der diesmal auch als „Regionen-Gottesdienst“ gefeiert wird, „sind alle – mit ihren großen und kleinen Handicaps und ihren wunderbaren Gaben“, unterstreicht Pfarrer Hans-Jürgen Volk. Der Hilgenrother Gemeindepfarrer ist auch zuständig für die Behindertenarbeit im Kirchenkreis und wird den Gottesdienst gemeinsam mit der Altenkirchener Kollegin Pfarrerin Andrea Ehrhardt gestalten. Im Anschluss an den Gottesdienst ist Zeit für Austausch und Miteinander. (pes)