Veröffentlicht am 18. April 2019 von wwa

OBERLAHR – Tradition trifft Innovation: 110 Jahre Junggesellenverein Oberlahr! – Seit einigen Jahren haben die Oberlahrer Junggesellen den traditionellen „Tanz in den Mai“ neu interpretiert und dadurch mittlerweile selbst eine Tradition geschaffen. Wie in jedem Jahr lockt die „Mai“llorca Party am 30. April knapp 500 Feierfreudige aus dem gesamten Westerwald auf den historischen Kirchplatz nach Oberlahr! Mit Sandstrand, Strandfeuer, gemütlicher Chillout-Ecke, Strandbar und abwechslungsreicher Musik mit „DJ Schengi“ sorgt der Junggesellenverein, gemeinsam mit der Ortsgemeinde, für mallorquinisches Urlaubsfeeling in der beschaulichen Gemeinde. Für das leibliche Wohl, mit Spezialitäten vom Grill, Bier vom Fass und leckeren Cocktails ist bestens gesorgt. Ein besonderes Highlight ist in jedem Jahr die Auktion des über 25 Meter hohen Maibaums. Im vergangenen Jahr wurde dieser sogar über die Landesgrenze hinweg zu den Nachbarn in die Niederlande versteigert. Wer vom Strandfeeling nicht genug bekommen kann, ist außerdem herzlich zum Frühschoppen am 1. Mai, ab 12:30 Uhr eingeladen.

Zu ihrem 110jährigen Jubiläum hat sich der Junggesellenverein in diesem Jahr zudem noch was Neues einfallen lassen! Unter dem Motto „2 Tage Mega Party“ laden die Jungs vom 29. bis -30. Juni 2019 ins Festzelt am Stadion nach Oberlahr ein. Alle Gäste erwartet ein „Hammer-Programm“ mit der Live-Band „Kontrollverlust“, die Party-, Rock- und Pop-Cover der besonderen Art zum Besten gibt. Das Jubiläums-Wochenende wird am 30. Juni mit einem gemeinsamen Dorffrühstück, einem Konzert des „Westerwaldorchesters Oberlahr“ und Alleinunterhalter „Werner Eul“ abgerundet. Zur „2 Tage Mega Party“ können ab sofort Karten erworben werden (Samstag: 6,00 € im Vorverkauf. Dorffrühstück am Sonntag: 10,00 €)! Diese sind bei der Bäckerei Fischer in Oberlahr und beim Vorstand des JGV (Max Büdenbender, Marvin Holzapfel, Timo Holzapfel, Maximilian Krug und Hellmuth Schachner) erhältlich. (juga) Fotos: Junggesellenverein Oberlahr