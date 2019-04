Veröffentlicht am 17. April 2019 von wwa

GÜLLESHEIM – Sitzung des Ortsgemeinderates Güllesheim – Am Donnerstag, 25. April 2019, findet ab 19:00 Uhr in der Gaststätte „Westerwälder Hof“ in Güllesheim eine nichtöffentliche und öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung (Beginn 19:00)

Stellungnahme zu Bauanträgen / Bauvoranfragen; Grundstücksangelegenheiten.

Öffentliche Sitzung (Beginn 19:30 Uhr)

Information über die nichtöffentliche Sitzung; Beratung und Beschlussfassung über eine Ersatzbeschaffung für den Gemeindetraktor sowie über die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Bauhof; Ehrungen durch den Gemeinde- und Städtebund; Verschiedenes.

Markus Schmidt Ortsbürgermeister